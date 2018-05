La nueva antitendencia en hoteles se hace viral en la Red

Una turista británica ha revolucionado Twitter con un ‘post’ viral en el que mostraba la piscina de su hotel en Vietnam y la comparaba con la foto del anuncio del hotel en la página web del portal Booking.com.

“La piscina de nuestro hotel en Vietnam… Booking.com vs realidad”, escribió Jessica Kershaw bajo la publicación. “Nos han tomado el pelo”, añadió.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018

Los usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación de la turista. Por ejemplo, destacaron que la escalera de la piscina era demasiado pequeña hasta para albergar la letra ‘e’ de la palabra ‘welcome’ (‘bienvenidos’, en inglés).

Too small to even put the E in welcome 💀 pic.twitter.com/ByMHUUDapT — + (@ZaePadre) May 12, 2018

Entusiasmados con el tema, los internautas empezaron a publicar fotos propias en las que se advertía el contraste entre las piscinas de verdad en los hoteles y las que se publicitan en la Red.

El hotel vietnamita no cambió la imagen de la piscina que exhibe en la citada web tras la publicación de Jessica Kershaw, pero sí anunció un “jacuzzi gratuito” sobre la instantánea. Además, desde Booking.com se pusieron en contacto con la turistasbritánica, que rechazó denunciar al portal.

It’s ok, I don’t want to file a complaint…it’s just funny😂 and I notice the pictures convinently been changed now anyway … 😂🙄 pic.twitter.com/QXhOoM5A0A — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 15, 2018

Fuente: RT