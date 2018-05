El aeropuerto de Londres anuncia vuelos a planetas de Star Wars

La sorprendente oferta coincide con el día de La guerra de las galaxias, que los fans de la saga celebran cada 4 de mayo.

El aeropuerto londinense de Heathrow ha introducido este viernes en sus paneles información de vuelos ficticios de La guerra de las galaxias con motivo de la efeméride de la saga George Lucas que sus fans celebran cada 4 de mayo.

La foto del tablero aeroportuario, que ofrece destinos del Universo de Star Wars como los planetas Tatooine, Kamino, Hoth, Jakku o la Estrella de la Muerte, ha sido publicada en la cuenta de Twitter de Heathrow, el aeropuerto con más tráfico del Reino Unido.

Good morning from Heathrow. The force is strong with us today and we've got some special new routes. Will you be travelling to galaxies near… or far, far away? #Maythe4th #MayTheFourth #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay 🌌🌟 pic.twitter.com/B9IcnMOMxC — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) May 4, 2018

Las salidas aparecen acompañadas por comentarios irónicos. Por ejemplo, en referencia a los vuelos al desértico Jakku se advierte que “han sido aplazados por tormentas de arena”, mientras que junto al planeta helado de Hoth aparece sobreimpresa la frase: “se espera la limpieza de nieve en la pista de aterrizaje”. Asimismo, se anuncia que en la puerta de embarque para Kashyyyk, el planeta de los wookiees, la raza de Chewbacca, “todas las ballestas deberán facturarse”, en referencia al arma que blande el peludo compañero de Han Sollo. “Retraso muy muy largo en una galaxia muy muy lejana”, reza otro comentario en referencia a la primera frase [“En una galaxia muy muy lejana…”] que aparece sobreimpresa en el arranque de la primer película de la saga rodada en 1977.

El 4 de mayo es celebrado por los aficionados a La guerra de las galaxias, debido a la famosa cita de la serie ‘May the Force be with you’ (Qué la Fuerza te acompañe), que en ‘May the fourth be with you’ (Qué el 4 de mayo esté contigo).

Fuente: RT