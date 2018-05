Claudio Fermín: Lo que he reclamado y lo que he pedido lo quiero materializar hoy en un voto

El jefe del comando de campaña de Henri Falcón, Claudio Fermín, reiteró que ejerció su derecho al voto porque “quiero que mi país mejore, yo quiero que Venezuela se conduzca de otra manera, yo voy a expresar con mi voto ese pensamiento”.

“Esa actitud y esa conducta que he venido manteniendo, lo que he reclamado y lo que he pedido lo quiero materializar hoy en un voto”, agregó Fermín.

Por otra parte, denunció que en el centro de votación del Colegio de Farmacéuticos, en San Román, no hay miembros de mesa, por lo que “ningún ciudadano puede entrar porque no se ha instalado”.

“Tengo un conocimiento limitado de lo que ha ocurrido, puesto que no me ha llegado información a mí, personalmente he estado en otras tareas pero fíjense que este centro en el Colegio de Farmacéuticos, aquí en San Román, no ha abierto porque los miembros de mesa que fueron sorteados no se han hecho presentes, así que yo hago un llamado a la responsabilidad cívica de todos aquellos que tienen esta tarea para que cumplan con su trabajo”, expresó Fermín.

Asimismo informó que “esto será subsanado en breve porque hay mecanismos para suplir a esos miembros de mesa, pero lo importante es que hoy todos pongamos de nuestra parte, al menos yo como ciudadano voy a hacer lo que mi conciencia me dice que haga”.

Fuente: Globovision