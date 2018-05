Así estuvo la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2018

En esta ocación, la 25 entrega de los Billboard Music Awards, ceremonia que premia la música y artistas más destacados a nivel de ventas en el último año, será transmitida por TNT en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y, con doblaje al español, y por TNT Series, en idioma original, a partir de las 19:00 horas.

Así mismo, los Billboard Music Awards determinarán a sus ganadores al tomar en consideración la interacción de los artistas con sus fans durante el año anterior al que se realiza la ceremonia, en este caso, 2017.

En este sentido, para establecer esta relación y seleccionar a los distintos nominados se toma en consideración las ventas de álbumes y canciones, sus transmisiones radiales, las giras y el comportamiento de estas en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify.

La entrega se podrá ver éste domingo 20 de mayo a través de los canales TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original), a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

The 2018 #BBMAs Red Carpet presented by @pepsi is NOW LIVE! https://t.co/mmYblEVrxr

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 20, 2018