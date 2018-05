Tras dos noches sin NBA, regresa la acción de los Playoffs en estas Finales de Conferencia apasionantes que nos dará el nombre de los dos finalistas que lucharán por el anillo.

Esta madrugada tendremos el duelo del Este entre Boston Celtics (2) y Cleveland Cavaliers (0), con el primer partido en el Quicken Loans Arena de la ciudad de Ohio que espera ser un fortín para ayudar a su equipo a sumar el primer triunfo en una serie que se les ha puesto cuesta arriba. Al otro lado del cuadro, Golden State Warriors y Houston Rockets retomarán las hostilidades mañana en Oakland con un 1-1 en el marcador.

Tras el 107-94 para los Celtics del segundo partido y con la tranquilidad de haber hecho los deberes en casa, Cleveland Cavaliers (0) y Boston Celtics (2) se verán las caras a partir de las 02:30h en el tercer partido de las Finales del Este con la señal de alarma roja instalada ya en Cleveland, que no puede permitirse perder muchos más partidos si no quiere ver como se rompe su racha de 3 finales de la NBA consecutivas. Una derrota hoy dejaría a los verdes con cuatro ‘match ball’ para finiquitar la serie y alcanzar la gran final. Supondría un 3-0 que nadie ha remontado en la historia de la liga.

En aquel segundo partido los Celtics rompieron el encuentro tras el descanso, con un tercer cuarto espectacular donde endosaron a los Cavs un parcial de 36 a 22 que sentenció el choque. La actuación de Boston fue coral, con siete jugadores con 9 o más puntos, destacando los 23 de Jaylen Brown y 18 de Terry Rozier, además de un doble doble con 15 puntos y 10 rebotes del dominicano Al Horford. En Cleveland, LeBron James volvió a firmar una actuación de leyenda con otro triple doble (42+10+12) y pese a contar con la buena ayuda de Love, que sumó 22 tantos y 15 rebotes, no pudieron plantar cara nos Celtics mucho más ordenados y resolutivos.

LeBron James sigue estando demasiado solo en los Cavaliers. (Maddie Meyer / AFP)

Otra de las grandes diferencias, además de ese parcial del tercer período, fue el rendimiento del backcourt titular de ambos equipos, con 41 puntos, 16/34 en tiros de campo y 5/16 en triples por parte del de Boston (Rozier y Brown) por los 3 puntos, 1/11 en tiros de campo y 0/6 en triples por parte del de los Cavs (Hill y Smith). El excelso papel que está ejerciendo el escolta Jaylen Brown ya le ha situado en un registro histórico, siendo el jugador más joven en alcanzar los 23 puntos de media en una final de conferencia por delante de Kobe Bryant o Moses Malone. El jugador admite que su confianza está por las nubes: “Soy un chico bastante seguro, pero creo que en estos playoffs mi confianza está llegando a un nuevo techo”.

Jaylen Brown ha firmado dos partidos sensacionales en Boston. (Maddie Meyer / AFP)

La estadística está en contra de Cleveland, pues Boston lleva un 37-0 en playoffs cuando se han logrado poner 2-0. Tyron Lue, entrenador de los Cavs, no quiere que ese dato sea una presión extra y todavía cree que tienen opciones de remontar la eliminatoria: “Estamos 0-2 abajo. No hay necesidad de entrar en pánico. Ya hemos jugado un ‘Game 7’, y eso si era estar en peligro. No es como salir mañana, jugar mal y se acabó. Todavía habría partidos por jugar. No es como un séptimo partido. Ellos hicieron un buen trabaja protegiendo su cancha. Jugaron bien. Ahora estamos de vuelta en nuestra casa. The Q se movilizará. Estaremos preparados”.

Uno de los puntos esenciales donde Cleveland debe mejorar es en la compañía ofensiva de LeBron, que está viéndose obligado a actuaciones casi sobrehumanas para sacar algún rédito, J.R. Smith, uno de los que debe asumir esa responsabilidad tras anotar 0 puntos en el último choque, reconoce los problemas en esa faceta: “Estamos jugando demasiado lento. Estamos haciendo que LeBron tengan que jugarse cada bola como si fuera un héroe, lo cual es algo difícil de hacer, especialmente en unas Finales de Conferencia. Tenemos que ayudarle”.

El partido anterior tuvo varios piques entre los jugadores sobre todo entre Thompson y Morris. (Bob Dechiara / Reuters)

Por parte de los Celtics, posas cosas deberán ajustar. El equipo está funcionando a las mil maravillas sobre todo a partir de su asfixiante defensa y de un sistema en ataque muy trabajado por parte de Brad Stevens, gran protagonista de la serie desde su pizarra. Pese a que fuera de casa no son un equipo tan temible que en el Garden, los verdes saben que tienen esta noche una oportunidad única para poner pie y medio en la Final de la NBA.

Fuente: La Vanguardia