Edgar Díaz realizó ponencia en Maracay

El 19 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Italia de Maracay una charla motivacional a cargo del tenimesista Edgar Díaz, además del torneo “Copa Día de las Madres”, en el cual participaron más de 50 atletas de los diferentes estados del país, entre ellos Carabobo, Miranda, Lara, Distrito Capital y Aragua, entre otros.



En este sentido, Victorio de Pascual, coordinador de tenis de mesa de Casa Italia, manifestó que dicho torneo se realizará dos modalidades, las cuales consisten en solo femenino en tercera y cuarta estrategia y mixto todos en individual.

“El objetivo es masificar el deporte en el estado, en la actualidad Casa Italia cuenta con 5 atletas en las categorías sub-13 y 11, esta actividad es en pro del Día de las Madres y también motivar a los jóvenes con el mensaje de condición de vida y esperanza”.

Por su parte, Edgar Díaz, tenimesista, indicó que aunque toda su vida se dedicó a los deportes, hace 7 años un accidente laboral lo incapacitó para realizar su deporte favorito que era el béisbol, “luego del accidente me vi en la necesidad de buscar otras actividades, tenía dos opciones y la primera que el atletismo no me llamaba la atención y la natación no podía practicarla por mi reciente operación”.

Asimismo, resaltó que lleva 5 años practicando el tenis de mesa y desde el año pasado se dedica a realizar conferencias motivacionales, “es la primera vez que estoy en Maracay, y también es la primera vez que cuento con tanta cantidad de personas a las cuales seguiré motivando y mostrándoles mi experiencia de vida”.

De igual forma, expresó que a lo futuro espera poder realizar grandes logros, “me encuentro preparándome para poder lograr mis objetivos y poder participar en cualquier competencia internacional y olímpica, en las cuales pueda obtener grandes resultados que traiga alegrías a mi país”.



Por último, Félix Ducharne, presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Venezuela, precisó que se debe crear más hermandad en los atletas, “ya hemos realizado otros eventos similares y esperando poder incrementar este deporte en el estado, además de promover el crecimiento para la federación y enviar un mensaje de incremente los valores en la sociedad”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ