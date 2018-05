Protestaron en Santa Rita por retrasos en tramitación de la cédula

Momentos de tensión y nerviosismo fue lo que se vivieron la mañana de este jueves a las afueras de la Alcaldía de Linares Alcántara, luego de que un grupo de más de 50 personas protestaran por presuntos atrasos en la tramitación de la cédula y falta de material.

La irregularidad se originó a eso de las 10:30 de la mañana, en el instante en que los representantes del Saime notificaron que tan solo serian beneficiadas unas 100 personas de las 400 que esperaban su turno.

Este anuncio llevó a los ciudadanos a trancar la vía principal, reclamando sus derechos a adquisición de la documentación.

Alba Hernández aseguró que desde las 4:00 de la madrugada se instaló a las afueras de la Alcaldía con la intención de sacar su cédula, pues la anterior se la robaron; “no puedo seguir en las calle indocumentada.

Aquí nos organizamos y por orden de llegada nos anotamos en una lista para evitar inconveniente alguno, sin embargo, los funcionarios del Saime llegaron a las 9:00 de la mañana y una hora después nos informaron que no contaban con suficiente material para atender a todo el público presente, nos parece injusto”, manifestó con indignación.

Por otra parte, Carmen Ochio dijo: “soy una persona de tercera edad y requiero de mi cédula para recibir el pago de mi pensión, no obstante, aquí no tomaron en cuenta mis condiciones de persona adulta y ahora me piden me traslade a otros puntos de atención”.

Asimismo, Vanesa Hernández señaló no contar con este material desde hace más de un año pues su cédula presenta algunos errores; “el miércoles planteé mi problema y me indicaron que me trasladara hasta estas instalaciones para la adquisición de la misma, pero al llegar me manifestaron que seria imposible, ya no sé a dónde acudir”.

Los ciudadanos indicaron que de no tener la identificación a la mano no podrían ejercer su derecho al voto este 20 de mayo, además, subrayaron que la cédula es un documento el cual no puede faltar en las carteras de los venezolanos.

Ante dicho alboroto, los cuerpos policiales del Estado se presentaron para evitar el caos en la zona y mantener la calma. Seguidamente, se realizaron los trámites necesarios para que las personas se dirigieran hasta el sector El Museo, el cual se habilitaría para el proceso de cedulación.

RAIZA VILLAFRANCA | elsiglo

foto | DENYS SÁNCHEZ