“Elecciones presidenciales es la solución para resolver los problemas”

De cara al próximo proceso electoral a efectuarse este domingo 20 de mayo, Eloy Ordaz, diputado del Consejo Legislativo por el Partido Comunista de Venezuela, indicó que debido a la encrucijada por la cual se encuentra atravesando el país en los últimos días, la única solución es participar en el proceso de elecciones presidenciales.

“Son cada vez mas evidentes las contradicciones que existen en los diferentes bloques que componen la sociedad, lo que ha generado que la crisis sociopolítica se agudice por lo que la solución a nuestros problemas deben ser resueltos netamente por comicios electorales”, dijo.

De igual forma, indicó que los venezolanos cuentan con varias opciones de las cuales pueden escoger cual represente sus intereses o soluciones, “no existe otra alternativa distinta para ir a votar, la confrontación política no debe seguir generando tantas polémicas y la invitación al voto debe ser la consigna de todos los sectores”.

Finalmente, en cuanto a aquellos sectores que se encuentran realizando un llamado a la abstención ese no es el camino para la democracia en el país, “ellos por varios meses solicitaron que se realizara este proceso, en la actualidad dicen que no se cuentan con las garantías necesarias, pero no se dan cuenta que esta es la única opción para solucionar los problemas por lo que debe ser importante incentivar el voto en los venezolanos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ