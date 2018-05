Diosdado Cabello rechazó sanciones anunciadas por Estados Unidos

También te puede interesar: José David Cabello: Sanciones de EEUU son un honor y nos fortalecen

A través de su red social Twitter, Cabello afirmó sentirse “liberado, que el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece…”

En verdad me siento liberado, que el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece, me obliga cada día a seguir luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido Pueblo. Y que se lo graben: Nosotros Venceremos!!

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) May 18, 2018