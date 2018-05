Andrés Pastrana: Si algo sucede al interior de El Helicoide, Nicolás Maduro será responsable

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana (@andrespastrana_ ) alertó a la comunidad internacional de lo que ocurre dentro de los calabozos de la pirisión militar conocida como El Helicoide, en Caracas, Venezuela, donde al menos 300 presos entre políticos y comunes mantienen una protesta para exigir ser trasladados a tribunales y libertad a quienes ya poseen boletas de excarcelación. “Lo que se está tramando es una masacre por parte del narco dictador Nicolás Maduro”, dijo en un video y destacó que dentro del recinto hay niños, menores de edad y mujeres. “Si algo sucede al interior de la cárcel, usted será el responsable, Nicolás Maduro (@nicolasmaduro ) . #Helicoide #AndresPastrana #NicolasMaduro #Caracas #PresosPolíticos #Presos #Colombia #Motin #heridos #elsiglo #elsiglocomve #Periódico #Noticia #SomosTusOjosEnLaInformación #Maracay #Aragua #Venezuela

