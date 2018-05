Voluntariado de Falcón apuesta por la unificación del voto

Representantes del voluntariado del candidato Henri Falcón instaron al electorado del estado Aragua a votar masivamente por el exgobernador de Lara, pues, a su juicio, es el único aspirante presidencial que posee propuestas económicas y planes sociales que permitirán mejorar la situación actual de la nación.

Al respecto, Miguel Gallegos, coordinador del voluntariado en Aragua, envió un mensaje a los llamados abstencionistas, partidarios del Gobierno, seguidores del candidato Bertucci y ciudadanía en general, asegurando que votar por Falcón es la forma útil de votar en contra del régimen y de sacar al presidente Maduro del poder.

Explicó que hay tres formas de votar a favor del presidente Maduro y dar continuidad a lo que califica como un “desastre económico, político y social” que existe actualmente en Venezuela.

“Si usted es de esas personas que (cree que) en Venezuela no pasa nada, que todo está bien y que esto es culpa del imperio, usted entonces está votando por Maduro y por el PSUV”, pero “si usted no vota, usted también está votando para que Maduro se quede en el poder; pero no sólo eso, sino que la trampa también existe, es decir, que si usted no vota, posiblemente otra persona lo hará por usted y esa es otra forma de apoyar a este régimen”.

Precisó Gallegos que la tercera forma de apoyar indirectamente a Maduro es “cuando usted dispersa el voto, dándole más oportunidad al desastre, al caos y al presidente del hambre”.

De igual forma, instó al denominado chavismo indignado a que no pierdan la esperanza, aseverando que Falcón es el único candidato que tiene dentro de su programa un modelo económico para combatir la hiperinflación.

“Dentro de esas propuestas está la dolarización, que es tan necesaria para nuestra sociedad, porque aquí todo está dolarizado, lo único que no está dolarizado en Venezuela es el salario”, apuntó.

Asimismo, el vocero político resaltó que el equipo multidisciplinario que integra el voluntariado continuará desplegado por todos los pueblos de Aragua, llevando el mensaje esperanzador y dando a conocer las propuestas económicas y sociales que ofrece Falcón.

Finalmente, invitó a todos los ciudadanos a apoyar esta candidatura y “salvar a Venezuela” y destacó que más del 80% rechaza al actual Mandatario Nacional, por lo que considera viable obtener una contundente victoria.

RAIZA VILLAFRANCA | elsiglo

foto | JUAN CARLOS BENÍTEZ