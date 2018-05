Ecuador defiende “no injerencia” en Venezuela ante pedidos de anular comicios

Ecuador defiende el principio de la “no injerencia” en los asuntos de otros países, ante los llamamientos de distintas naciones a Venezuela de anular las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, dijo la ministra de Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa.

“ Ecuador debe respetar su Constitución, donde se habla de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, se habla del principio del derecho internacional de la no intervención”, afirmó Espinosa, en conferencia de prensa tras reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Señaló que “no podemos negar que la situación en Venezuela es muy compleja” pero subrayó que “cualquier decisión que se tome para resolver la crisis tiene que venir del pueblo venezolano”.

E insistió en que “se deben buscar vías políticas a través del diálogo”.

No obstante, aclaró que “el principio de no injerencia no quiere decir indiferencia, es un hermano país latinoamericano y nosotros auguramos que vuelva la calma, exista un proceso de reconciliación nacional que beneficie y vaya en favor de la paz, de la cordialidad y el derecho al desarrollo del pueblo venezolano”, concluyó.

Varios países latinoamericanos, incluidos en el Grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía- dieron un ultimátum al Gobierno del presidente Nicolas Maduro para que suspenda los comicios presidenciales del próximo domingo.

Fuente: EFE