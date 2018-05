Movilización opositora llegó a la sede de la OEA en Caracas

Este miércoles se realizó una movilización hasta Las Mercedes después de que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no permitiera su concentración en la plaza Brión de Chacaito de un grupo opositor.

El diputado Wiston Flores manifestó que la policía no los dejó concentrarse en la Plaza Brión y aseguró que no reconocen las elecciones del 20 de mayo, y el 21 de mayo seguirán en protesta para demostrar al mundo el presunto fraude que estiman habrá.

Por su parte el diputado Luis Florido manifestó que la elección no es tal debido a que no posee condiciones y aseguró que aunque no los dejaron concentrarse persistirán en protestar. Resaltó la posición del Grupo de Lima y de la Organización de Estados Americanos.

Este miércoles la oposición había anunciado una marcha desde Chacaíto hasta la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Las Mercedes.

Frente amplio solicitará a la OEA no reconozcan los resultados de la selecciones del 20 de mayo y aumento en la presión internacional contra el gobierno de Maduro 11:12 am pic.twitter.com/GDOpphJZ1v — Harley Monseguileman (@Harley_Monse) May 16, 2018

Policía Nacional no permitió que el frente amplio se concentrara en la Plaza Brion de chacaíto pic.twitter.com/kAPCTfexEI — Harley Monseguileman (@Harley_Monse) May 16, 2018

Fuente:Unión Radio