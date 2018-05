Erotismo y sensualidad en las relaciones de pareja

Vivimos una época muy acelerada, en la que el ritmo laboral, los compromisos sociales y familiares, las responsabilidades y la exigencia de mejorar continuamente nuestra formación, conocimientos y salud personal, nos roban demasiado tiempo, y nos olvidamos de cuidar otros aspectos de nuestra vida privada que damos por hecho deben funcionar sin apenas atenciones, nos referimos por supuesto a las relaciones de pareja.

A veces la imaginación y el deseo no son suficientes para alcanzar nuestros objetivos, por lo que un poco de ayuda nunca viene mal. Queremos darte algunos consejos que te ayudarán a crear el entorno apropiado, para que tú y tu pareja liberen el erotismo y la sensualidad que os permitirán mejorar vuestras relaciones íntimas.

Tómate tu tiempo

Prepara una cena romántica, sin prisa, tienes toda la noche por delante. Una luz tenue y con velas ayudará a crear un ambiente apropiado. Pon música de fondo, que te permita charlar sin tener que elevar la voz y sea muy relajante. Te recomendamos que prepares algo ligero y para compartir. Temas prohibidos de conversación: trabajo, familia, hijos, política y religión; planifica algún viaje, aunque sea imaginario, eso te dará un buen tema de conversación. Saca a tu pareja a bailar, el contacto, el ambiente y el vino os irán envolviendo. Tómate tu tiempo y déjate llevar.

Necesitas relajarte, un buen masaje erótico te ayudará a conseguirlo

Prepáralo todo con tiempo, no tengas ninguna prisa, la lentitud y la calma son los mejores aliados del erotismo y la sensualidad. Crea un ambiente adecuado con velas, música clásica de fondo, aromas frutales y una temperatura agradable.

Puedes empezar por los pies, es una zona que suele estar muy sobrecargada, y un masaje suave de pies puede ser muy estimulante para liberar sentidos y sensaciones. Puedes continuar de forma muy pausada por piernas, caderas, cintura, espalda, hombros y cuello. Una vez los sentidos estén estimulados al máximo, puedes pedirle a tu pareja que se dé la vuelta.

Juguetes eróticos, películas y conversaciones “subidas de tono”

No tengas miedo a probar nuevas sensaciones y olvídate de tus prejuicios, estás a solas con tu pareja, y si los dos estáis de acuerdo, todo vale. Existen infinidad de juegos eróticos que podéis compartir (en la web que te he mencionado antes los puedes encontrar), pueden ver una película erótica juntos, o simplemente puedes vendarle los ojos a tu [email protected] y leerle un relato erótico, no hay nada más sensual que sentir la excitación de tu pareja. Pídele que actúe con total libertad y no reprima sus sensaciones, participa de la experiencia y déjate llevar

No olvides que las mejores herramientas para cuidar las relaciones íntimas de pareja son, la calma, la imaginación, la relajación, el erotismo y la sensualidad, y que los límites se los deben poner ustedes mismos, sin tabús, reproches o miedo a experimentar.

Fuente: mujerglobal