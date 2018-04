Amigos y familiares despidieron a la matriarca Barbara Bush

Bush, esposa del 41 primer presidente estadounidense y madre del 43 tercero, falleció el martes en su hogar de Texas a los 92 años, rodeada de su familia.

La primera dama Melania Trump estuvo presente, pero no su esposo el presidente Donald Trump, quien permaneció en Washington “para evitar interrupciones debido a un incremento de la seguridad”, según la Casa Blanca.

“Mis pensamientos y plegarias van hacia toda la familia Bush”, escribió en Twitter, señalando que seguiría la ceremonia fúnebre por televisión.

Today, my thoughts and prayers are with the entire Bush family. In memory of First Lady Barbara Bush, there is a remembrance display located at her portrait in the Center Hall of the @WhiteHouse. pic.twitter.com/AuJ3RLZyax

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2018