EVA´S DIGITAL

“Femineus” es moda con pasión e inteligencia



EFRAÍN MOGOLLÓN: PODER DE PUNTADA FINA



En el mapa internacional, la moda venezolana tiene un perfil muy definido gracias a firmas como la de Efraín Mogollón, una “rara avis” dentro de un panorama que pareciera no favorecer los sueños demasiado ambiciosos diseñados y confeccionados en el interior de Venezuela.

DESDE SU TALLER

Este maracayero ha aportado algunas de las piezas más perseguidas por mujeres que saben que el término fashion implica personalidad y un coqueteo más atemporal que el apego a tendencias o a la exuberancia tropical.



Visitar su taller en Maracay, ese mismo del que han surgido colecciones que han enamorado a Vogue Mexico y Japón, Glamour, L’Officiel, Bazaar, es entender porque el joven que hace unos años ornamentaba su minitienda en el CC Regional de la Ciudad Jardín venezolana, que le sirvió como primer marco para soñar, ha logrado en menos de una década, respeto y el complejo estatus de referente de lo que ocurre en este lado del mundo en materia de glamour.

En su sede, se respira moda, desde los bocetos que al lado del escritorio del diseñador nos anuncian que su propuesta, usualmente resort y de “soleadas” ideas, ha “anochecido” con un potente glamour, hasta las revistas al pie del enorme espejo en el que se refleja una existencia hecha de vuelos, grandes escotes posteriores, minuciosos fruncidos y estructuras poderosas, pasando por la actitud de sus trabajadores, detallistas y atentas al perfeccionismo del dueño de casa, que esta vez habla de empoderamiento, no de paradisíacas resorts.

¿QUÉ ES FEMINEUS?

“Femineus” se siente en cada espacio del taller de Efraín Mogollón. Con ese nombre, se resume una colección Otoño-Invierno que evoca el nuevo empuje de la mujer y de Latinoamérica, que a toda costa son tendencia y voces fuertes en un particular momento histórico

-Quise trasladar es empoderamiento a la colección. Siempre hemos acentuado cintura, espalda descubierta, lazos, que en vez de mostrar es preferible de sugerir, pero con la mujer como hilo conductor, muy atemporal y femenina, pero actualmente hemos aumentado ese concepto- nos comenta el diseñador, cuyo nuevo mensaje tiene texturas de un maleable terciopelo de seda , piqué , de una fusión de neopreno con cashmere, 100% algodón, lamé, gazaar de seda y jacquar .

La incorporación de un estampado floral emblemático de la firma, de lo metalizado, flecos y una paleta diferente a la manejada en las anteriores colecciones (con dorado, rosa viejo, azul, púrpura y negro), hablan de un Efraín Mogollón firme en el perfil de su marca, pero abierto a Otoños e Inviernos que reciben la bendición de un off white, como caricia latina.

-No hago piezas por temporada, aunque estoy diseñando para anotarme en una agenda global, prefiero trabajar para que la mujer tenga un closet inteligente y las prendas tengan movilidad – expresa y añade que Costa Rica espera por el entre el 2 y 5 de mayo (cuando alternará con Angel Sánchez, Agatha Ruiz de la Prada, Silvia Tcherassi y Juan Carlos Obando) como México lo ha hecho, Colombia, República Dominicana y Paris, encumbrada capital de la moda en la que Efrain Mogollón se aventuró para lanzar Femineus.

Se habla siempre de moda inteligente, pero ¿qué tan cerca estamos de ese término ante el constante dominio de las curvas, la sexualidad, los escotes y transparencias? ¿Asume la mujer latina, la moda inteligente?

-Lo está entendiendo porque hay mucha información, el mundo entero está volteando a ver a Latinoamérica y como hay una exposición, la mujer se está atreviendo a cambiar su manera de pensar y vestir, la mujer latinoamericana es sibarita, más global, viaja, sabe lo que va en tendencia y no se quiere despegar de eso, el proceso ha sido lento, pero ellas si se están dando cuenta de eso.

Y en sentido inverso ¿Qué tanto te dejas influenciar por la estética tipo miss que pareciera ser parte de nuestra idiosincrasia? ¿Cedería ante esas tentaciones?

-Si se hace, de alguna u otra forma, porque cuando haces un vestido para una miss, hay tanta personalidad que al colocarse el diseño, ellas mismas lo saben llevar de muy buena manera, creo que los que no se permiten son ellos mismos como organización porque la misses sí quieren, pero la TV es show y el público desea ver eso y la misma gente que lo critica quiere que eso sea así y consideran que de otra manera es muy sencillo. Pero si se pueden mezclar los dos estilos.



EL ÉXITO ES TERCO

¿Hubo algún descubrimiento entre la anterior colección y esta?

-Viajar hace que el ojo se agudice. Siempre he tenido claro el tema de la calidad, me falta mucho, pero ya la gente dice que quiere un Efraín Mogollón por su calidad independientemente que esté en tendencia. Yo afiancé que haga lo que hagas tiene que ser lo mejor, con eso es con lo que la gente se queda, con lo que te perdure, es una inversión. Ahora vez que las mujeres lucen una falda de primavera en un evento de otoño, la gente quiere que las piezas duren más tiempo.

¿Cómo has logrado aumentar tu agenda internacional, con editoriales para Vogue Japón y México?

– He sido bastante arriesgado desde el principio. La primera vez que fuimos a Paris fuimos solo, yo no tengo una agente de relaciones en el exterior, pero me maneja Aura Marina Hernández, quien ha tenido una gran trayectoria con marcas como Louis Vuitton y Dior, todas esas enseñanzas las vas absorbiendo. Me fui Paris por contactos con amigos diseñadores venezolanos que están allá.

Tengo que agradecer a la gente de Vogue México, a su Directora Karla Martínez de Salas que me dio un espaldarazo porque tiene los puntos claros de lo que debe tener una marca para que funcione en el exterior, con esa confianza ya empezaron más conexiones. De verdad no hay mejor publicidad que el boca a boca, nos contactamos con Brenda Díaz de la Vega, y por allí vinieron L’Officiel, Bazaar, Glamour…Eso demuestra que hay un empoderamiento de lo latino y no es un secreto que al ser una marca venezolana, llama mucho la atención, porque ven que de un país en crisis, que dio tanto en los ochenta, salen productos así. Les asombra que sigamos trabajando desde acá.

¿Cómo has logrado crecer en un mercado tan competido?

-Gracias a la gran virtud que tiene las venezolanas y en general las latinas, que siempre les ha gustado vestir bien, independientemente de la crisis. Yo más que vender una pieza, vendo una experiencia sensorial, la gente viaja conmigo a través de cada prenda.

He sido terco y me sorprende que la gente siga comprando, porque si hay una necesidad de tener cosas mejores y aún queda mucho por hacer, los desfile en Caracas han sido llenos totales, de hecho, lancé una colección en mitad de los problemas más fuertes del país y lo hice porque si no me salía de la agenda internacional, no me uní a la crisis sino que le di una ventana la gente para que viera y todos lo agradecieron.

Hay que seguir trabajando porque aunque uno no crea, la gente tiene sed de que en su país pasen cosas interesantes.

HAY QUE EVOLUCIONAR.



Efraín Mogollón relata con elocuencia como la vida no para de sorprenderlo. Sus diseños fueron requeridos para una editorial con la cantante Caroline Vreeland, lo que abrió una nueva puerta.

-Allí había piezas de Missoni, Saunt Laurent, Balenciaga, estaban esa marcas y que ella accediera a que tres de nuestras piezas estuvieran en su videos, fue una sorpresa- nos relata.

Es decir ¿No está tan lejano el día en que Anna Wintour baje sus lentes para ver una de tus colecciones?

-Estoy trabajando de la mano con Estefanía Lacayo que fue asistente de Anna Wintour por 9 años, estoy con esta persona, ¿Por qué no, en algún momento Anna no se va a voltear a bajar sus lentes para ver lo que hace Efraín Mogollón? (Risas).

Dime dos piezas de tu colección que serían suficientes para resumir lo que eres

-No dejaría fuera la Wrap Skirt, que envuelve y es una pieza que ha ido evolucionando pero con la misma esencia, es la prenda clave de todas las colecciones, porque es adaptable y no sólo le sirve a modelos.

El body con lazadas me identifica y ha sido imitado Es que muchos dicen que te debes sentir bien porque haces cosas que la gente imita, pero yo no me siento halagado porque si hay creatividad no hay que caer en eso y esas dos piezas que te nombré han sido muy plagiadas También es un tema de tendencia mundial, que le pasa hasta a las grandes marcas con piezas que hablan por si solas y todo el mundo las comienza a usar como mis blusas de rayas y vuelos de la colección Capri, del 2015. Si no creces , te quedas como el diseñador de la blusita, no se trata sólo de vender, hay que evolucionar.

PERFECCION DE PUNTADA FIRME

¿Tienes en mente líneas alternas? ¿Te aventuraste en los jeans?

-Sí, pero el mercado de los jeans es complicado por la competencia con marcas globales, pero salí de mi zona de confort en la colección anterior, pero el jean no es un lienzo en blanco con el que puedas trabajar mucho, porque si no deja de ser un jean. Sin embargo, las piezas gustaron muchísimo en México y las llevaremos al trunk show que tendremos allá en mayo.

¿No ha soñado con producir perfumes, carteras o complementos?

-Más adelante, debo pensarlo bien, no con apuro ; me ofrecieron hacer unas línea de lentes, pero a eso hay que dedicarse, hay que saberlo delegar, no se trata solo de ganar fama. Las posibilidades de hacer perfumes en Paris son infinitas, no es tan complicado, pero hay que esperar, tener una buena base del pret-a-porter, para hacerlo mejor de lo que se está haciendo con ropa.

¿Qué te ha sorprendido de la actualidad de la moda?

-El manejo de las transparencias, los rebordados, los tules. Yo no lo he hecho, pero me llama la atención como diseñadores como Elie Saab están trabajando esos recursos

¿Cuál es tu fijación, tal vez ese fetiche del que no puedes librarte?

-La perfección.

¿Cómo ves desde este presente, aquellos inicios en la tienda de pasillo de Centro Comercial?

– Yo no lo hice pensando que después de 9 años iba a estar acá, no lo imagine, pero siempre lo quise. Ese centro comercial para mí es como Latinoamérica, que la gente pasa y te ve, así lo hice en la tienda, viajaba y compraba detalle y la gente entraba por la ropa y accesorios, pero también por la lámpara y la cortina y ahí me di cuenta que tenía un mensaje que a la gente le podía gustar.

Yo se que empezar como yo ahorita será más complicado por muchas cosas, pero nada es imposible, como te dije, la gente siempre quiere cosas diferentes.

Alberto Martínez

Fotos: José Ramón González y Cortesía

YLIANA YEPEZ EN MODO ZEN

Con 20 años de trayectoria, Yliana Yépez es un referente de la moda que con impronta venezolana ha roto fronteras.

Nacida en Paris, crecida en Venezuela y consagrada donde Demi Moore, Cara Delevingne, Olivia Palermo, Hilary Swank e Isabel Preysler consiguen bolsos y carteras ideales para sus looks, Yliana en este 2018 presenta una colección de evocaciones orientales, curiosamente serena, pero también apasionada,la flor de loto de una carrera eufórica.

Lujo y calma, el renacer de la primavera, esas y otras descripciones acepta Satori, la línea Primavera-Verano 2018 de una Yliana Yépez que se confiesa en modo quietud, reinventándose y reinventando emblema s de su marca como el Mini Giovanna o el Mini Eugenia.

Se trata de una propuesta muy personal, que la propia creadora ha descrito como el reflejo de un momento de su vida en el que está fortaleciendo sus energías y espiritualidad.

La paleta ahora abarca menos que lo que le indicaba su alma latina. Rojos, blancos y negros, con algún que otro destello en marrón y azul tinta, contiene Satori, un paso al frente en el crecimiento de una empresa que ha sorteado todas las dificultades para fusionarse con dinámicas fashion de Nueva York, París, entre otras ciudades del mundo, incluyendo a Madrid y Marbella, donde ha comenzado la conquista del mercado español.

Los bolsos y carteras de Yliana Yépez son realizados en Italia y el criterio perfeccionista de su creadora hace que tengan la calidad y estética que revistas como Vogue, InStye, Bazaar, al igual que celebridades y socialités, consideran adecuados para ser más que un complemento, un gesto de fuerza y personalidad.

Alberto Martínez