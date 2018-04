EEUU señala a Venezuela, China y Rusia en informe de derechos humanos

El Departamento de Estado publicó este viernes el informe anual sobre Derechos Humanos en el cual señala a China, Rusia, Irán y Corea del Norte como países que violan “a diario” los derechos humanos de sus ciudadanos, y destaca también la situación de esas libertades en Venezuela, Siria y Birmania.

Sullivan destacó también como especialmente preocupante la situación en Siria, por la larga guerra civil; en Birmania, por la limpieza étnica contra los rohinyás; y en Venezuela, por su crisis política y humanitaria.

Acting Secretary Sullivan: In #Venezuela, the Maduro regime represses the #humanrights of its people and denies them the right to have a voice in their government. We stand by the Venezuelan people, even as their leader refuses to allow aid into the country. pic.twitter.com/2kE2A4QJ8U

