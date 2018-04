Natalia Lafourcade anunció su retiro de la música

Justo en su mejor momento, Natalia Lafourcade decidió tomar un descanso en su carrera musical que no sabe cuánto tiempo durará; así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“Quiero invitarlos a que estén con nosotros celebrando la música de Musas y de mi carrera. No pueden faltar porque después de esto me voy a dar unos añitos sabáticos de descanso y no se cuándo voy a regresar“, comentó Lafourcade en un video que publicó en su Instagram para promocionar el que sería uno de sus últimos shows hasta ahora.

Como era de esperarse, sus fanáticos enloquecieron por la sorprendente noticia. De hecho, le pidieron a Natalia que abriera nuevas fechas en México para poder honrar como se debe su despedida.

Fuente: elfarandi

elsiglo elsiglocomve elsiglotv