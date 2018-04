Trabajadores del HCM se unieron a la jornada de protesta

Los gremios del Hospital Central de Maracay, especialmente las enfermeras y los trabajadores, salieron ayer de las instalaciones para unirse a la jornada nacional de protestas por la crisis del sector salud.

Los participantes indicaron que la movilización les permitía denunciar la falta de equipos médicos y la escasez de insumos básicos, así como el mal estado de los pabellones.

Igualmente denunciaron los bajos sueldos que perciben por sus respectivas labores. En este sentido, precisaron que mensualmente cobran Bs 400 mil, dinero que no alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevos.

Desde las primeras horas de la mañana, la parte interna y las adyacencias del HCM fueron resguardadas por la Policía Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Policía estadal y su servicio de inteligencia.

Yésica Vidal, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Aragua, señaló que “la protesta es pacífica, por lo tanto no era necesario militarizar el hospital, somos profesionales de paz y es por eso que solicitamos la presencia del gobernador Rodolfo Marco Torres y juntos hacer un recorrido por el hospital, para que vea el grave estado en que se encuentran las instalaciones; por ejemplo, en terapia intensiva no hay aire acondicionado y los pacientes corren el riesgo de contraer infecciones, la emergencia pediátrica se encuentra hacinada, tampoco tiene aire acondicionado. Los pabellones de maternidad totalmente colapsados, no tienen vías ni yelco, solamente tenemos 2 enfermeras para atender a 30 pacientes en una sola guardia”.

La líder gremial aseguró que no hay insumos, “nos vemos impotentes de que los pacientes no reciban la atención que realmente necesitan para salvar sus vidas, los equipos médicos están obsoletos o malogrados, muchas veces la gente no tiene dinero para hacer los exámenes afuera, pero nosotros también tenemos problemas con los sueldos y salarios”.

En este sentido, explicó que “no es posible que una licenciada en enfermería gane Bs. 200 mil quincenal, nosotros gastamos 250 mil bolívares en pasajes, somos 10 mil enfermeras afectadas por el sistema de salud del gobierno revolucionario. Las enfermeras están saliendo del país en busca de un mejor futuro, simplemente porque aquí en Venezuela no garantizan ni siquiera la salud”.

Cabe destacar que a la protesta se unieron los médicos, no obstante se mantuvieron de perfil bajo y no quisieron declarar a ningún representante de los medios de comunicación.

Por su parte, Bogart Pérez, presidente del sindicato de trabajadores de la salud en Aragua, exigió un aumento de sueldos acorde al índice inflacionario de la canasta familiar.

“Somos 22 mil trabajadores del sector salud afectados, no tenemos transporte y todo lo que ganamos se nos va en la compra de una cartón de huevos, no podemos cubrir los gastos de útiles escolares, vestimenta, alimentos, medicina, todo nos afecta”, dijo.

Comentó que han solicitado al gobernador una audiencia para plantearle la situación, “aquí vivimos y palpamos la crisis humanitaria, nuestros hijos no tienen comida y son afectados por la desnutrición y eso atenta contra su capacidad intelectual”.

Añadió que “esta es la razón por la que solicitamos al señor gobernador, al presidente de Corposalud, que realicemos un recorrido por el HCM, que su llegada sea sorpresiva y verifique la otra crisis de salud que se vive dentro del Hospital Central de Maracay. Por el momento no hemos pensado realizar un paro, pero si continúa esta situación, veremos cuál será la decisión del gremio”.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | DENYS SÁNCHEZ

elsiglocomve elsiglotv