Son muchos los adjetivos que se pueden utilizar para destacar todo lo que ella ha logrado a tan corta edad. Gracias a todo eso, se ha convertido en referente para muchas futbolistas venezolanas, y en el mundo, que la ven como un ejemplo a seguir. No es para menos, en la última edición del premio The Best, formó parte del trio nominado a mejor jugadora de 2017.