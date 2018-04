Zambrano pidió no ahondar “frustración de la gente” con propuesta de antejuicio de mérito

“En términos jurídicos, los especialistas ven debilidades en ese recurso, en esa decisión que ha tomado el TSJ en el exilio. En términos políticos, debemos tener cuidado. No podemos ahondar la frustración de la gente con decisiones que al final del día no tienen efecto directo o no se corresponden en el terreno práctico con lo que es la propia decisión”, indicó Zambrano.