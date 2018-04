Kerly Ruiz aclaró todo

Kerly Ruiz ya no está en pantalla de FeedLatino Miami y medios diversos hablaron de presunto “despido por incumplimiento de contrato”. No obstante la animadora venezolana aclaró en Portada’s todo sobre esa polémica y más.

“No todo lo que vemos en las redes es cierto, primero llegué a este país con una gran oportunidad como lo es Feed Latino, un portal que me dio trabajo llegando a los Estados Unidos… se me presentó un gran proyecto en el canal El Venezolano TV MIAMI… estaba haciendo suplencias en EVTV, pero mi trabajo fijo siempre fue en Feed Latino, Una vez que empecé en EVTV me ofrecieron un proyecto para estar aquí“, dijo, añadiendo que ella no “incumplió” el contrato porque nunca hubo exclusividad “por ningún lado”, agregando que en Estados Unidos romper las cláusulas de una negociación significa ganarse “una demanda” de mucho dinero.

Kerly Ruiz anunció que ahora será la presentadora de un programa llamado Acción Venezuela, en el que se tratará la situación actual del país, al tiempo que asumirá la ayuda a los más necesitados de medicamentos.

Kerly también abordó el delicado tema de su hija Gail, uno de los que constituye alimento para los “haters” de redes sociales. Entre lágrimas, afirmó que no ha sido nada fácil estar tantos meses sin verla.

(Lea también: Falleció el esposo de la animadora venezolana María Alejandra Requena)

“No tener a Gail en casi 3 meses es difícil, verla por un video es complicado, levantarme y no estar con ella es difícil y es más difícil que en este proceso la gente te ataque… Si hoy me juzgan no me importa, porque el día de mañana quien me lo va a agradecer es Gail… en pocas semanas Gail va a estar aquí“, puntualizó Kerly Ruíz.

elsiglo

elsiglocomve elsiglotv