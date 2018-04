Blackhawk será la primera película de superhéroes de Steven Spielberg

Steven Spielberg está trabajando en la adaptación cinematográfica de Blackhawk, el cómic de DC Comics. Será la primera película de superhéroes de Spielberg, y trabajará junto a David Koepp, guionista con el que ha realizado muchos proyectos durante décadas.

Spielberg actualmente participará como productor, aunque está interesado en también dirigir la película (posiblemente siempre y cuando no coincida en el calendario con sus otros proyectos). El guionista de la película será David Koepp, quien trabajó con Spielberg escribiendo varias de sus grandes producciones, tales como Jurassic Park, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skill y War of the Worlds.

Blackhawk cuenta la historia del líder de un grupo de pilotos de la Segunda Guerra Mundial encargado de luchar contra los Nazis y las Potencias del Eje. Fue creado por Quality Comics en la década de los 40, aunque DC Comics adquirió la compañía y todas sus propiedades en 1956.

DC recientemente reinventó a los Blackhawk como un grupo moderno de héroes que ayudaba a personajes más conocidos (como Hawkgirl), pero lo más probable es que Spielberg se centre en la Segunda Guerra Mundial y sea una historia de superhéroes diferente.

Fuente: gizmodo

elsiglo elsiglocomve elsiglotv