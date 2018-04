Villegas: TSJ en el exilio no tiene competencia para enjuiciar al Presidente Maduro

El periodista venezolano Vladimir Villegas dedicó su acostumbrado comentario de todos los lunes en “Vladimir a la 1” a la sesión anunciada por la Asamblea Nacional en donde se presume será aprobado un antejuicio de mérito contra Presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de una decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia designado por el Parlamento.

“Este tribunal que está en el exilio no tiene competencias para hacer esto porque no están en Venezuela y no constituyen todo el cuerpo del Tribunal Supremo de Justicia”, manifestó.

En ese sentido, consideró que este es un acto “que más que ser de carácter jurídico es un acto de carácter político que tiene el interés de llevar a la oposición parlamentaria a la aprobación de una decisión que se traduciría en una nueva frustración para el pueblo venezolano”.

Agregó que es una iniciativa que “pareciera tener el objetivo de colocar a la mayoría parlamentaria de la oposición en un disparadero bastante arriesgado”.

Por último, el periodista reiteró que en Venezuela la solución al conflicto político pasa por la vía constitucional, democrática, pacífica y electoral.

Esto refiriendose a la discusión del día martes por arte del Parlamento donde se tiene previsto según la bancada opositora la aprobación de un “antejuicio” en contra del presidente Nicolás Maduro solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Fuente: noticias24

