Una tormenta de nieve se cobra la vida de al menos 3 personas en EE.UU.

Las autoridades de la ciudad de St. Paul (estado de Minnesota) tuvieron que declarar una emergencia a causa de una tormenta de nieve, mientras que la ciudad más grande del estado, Minneapolis, ha recibido más de 50 centímetros de nieve.

El aeropuerto internacional de Minneapolis, Saint Paul, se vio obligado a cancelar casi 500 vuelos, ya que los servicios de mantenimiento no lograban limpiar las pistas de aterrizaje a tiempo.

El fenómeno hasta el momento se cobró la vida de 3 personas: dos conductores murieron en accidentes automovilísticos relacionados con el clima en Idaho y Wisconsin. También una niña, de 2 años, perdió la vida en el estado de Luisiana, debido a la caída de un árbol sobre la caravana donde estaba durmiendo.

Well, folks. This absurd amount of snow has baffled Cooper. But he trudges along and eventually measures the snow to be bunny-hop high. #corgiweatherreport pic.twitter.com/UFXwBKpyqS — Steph Jacobs (@sjacobs) April 15, 2018

Cientos de accidentes de tráfico fueron reportados en todo Minnesota. Unas 300.000 casas sufrieron cortes de electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional catalogó esta tormenta como “una de las más importantes” e “histórica”, informa el diario local Star Tribune.

HUGE shout out to the @CityMinneapolis – crushing the snow removal by @Target headquarters ❄️👊🏼 pic.twitter.com/mMPBLkpy1L — Susan-Elizabeth (@susanelizabethL) April 14, 2018

Las autoridades de Dakota del Sur también se vieron obligadas a emitir advertencias contra cualquier tipo de viaje, debido a las difíciles condiciones de conducción. Además, el estado cerró el aeropuerto Sioux Falls por dos días.

Some extreme ballooning in a blizzard this evening during our twice-daily weather balloon launch. What an effort! pic.twitter.com/Gk963G17yu — NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) April 15, 2018

Según meteorólogos, este domingo (hora local) puede ser el último día de la tormenta en los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan, ya que se está trasladando hacia los estados de Nueva York y Nueva Inglaterra.

