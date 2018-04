Jerry Cantrell anuncia nuevo disco de Alice in Chains

Tras anunciar aún más fechas para su sólida gira de verano -que incluye festivales como Rock On the Range, Mad Cool y Rock Werchter-; se han descubierto algunos detalles sobre el nuevo disco de Alice in Chains.

En declaraciones a Guitar World, el guitarrista y co-vocalista Jerry Cantrell dijo que el álbum “no se parece a nada que hayamos hecho, te puedo decir eso”.

Cantrell agregó: “También es un disco que tiene todos los elementos que esperas de nosotros. Tiene nuestra huella digital. Y estamos muy orgullosos del material que escribimos y de las interpretaciones que captamos. Hay algo muy pesado, cosas realmente feas; cosas realmente bellas, algunas cosas raras y muy trippy … ¡es bueno! ”

Este disco es el primer disco de Alice in Chains en más de 20 años que se grabará en Seattle. Las pistas básicas se hicieron con el productor Nick Raskulinecz en Studio X; el estudio que, cuando era conocido como Bad Animals, fue hogar de la grabación del LP homónimo de la banda en 1995.

Fuente: breinguash.com

