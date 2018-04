Nacho gana su primer disco de diamante

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, se mostró muy emocionado al ganar su primer disco de diamante de su carrera musical. Mendoza, además, dio a conocer que ganó un segundo disco de doble Platino por la canción “Happy, Happy”, la cual grabó en compañía de sus hijos.

“¿Qué tal familia? Me encuentro en Costa Rica, ¡contento, alegre, conmovido!, no solo porque tuve una gran presentación, sino por esta maravillosa sorpresa que me entrega Centroamérica completa, de la mano de mis amigo de Universal Music. Mi primer disco de diamante en toda mi carrera musical”, expresó el artista mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Nacho aprovechó la ocasión para felicitar a sus hijos, quienes lograron obtener su primer disco de doble platino. “Estoy tan orgulloso de mis muchachitos porque son tan chiquititos y han logrado algo que a mí me costó muchísimo tiempo. Hijos, ustedes tienen la bendición de Dios, gracias por aprovechar sus oportunidades. Los amo con mi alma”, agregó el cantante.

Fuente: elnacional