Mundo Swinger: Lo que debes saber antes de iniciarte

El concepto ‘swinger’ se basa en romper con la idea de la monogamia y abrir la relación hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales con otras personas.

También te puede interesar: Conoce qué es la lluvia dorada

Su ideología radica en que una pareja puede disfrutar de la variedad sexual sin poner en riesgo el compromiso que se tienen mutuamente. Por supuesto, para comenzar algo así ambos deben estar 100% decididos y comprometidos para evitar problemas.

Existen varias formas de vivir la experiencia ‘swinger’. Puede ser que dos parejas intercambien pareja, que asistan a un bar ‘swinger’ y cada quien elija una pareja diferente o que se vayan junto con otra pareja al mismo cuarto.

Sexo en la misma recámara: en ocasiones esta experiencia es meramente voyerista. Cada quien tiene sexo con su propia pareja y los otros dos disfrutan de ver el encuentro sexual. Por otro lado, en algunas ocasiones se intercambian las parejas y tú disfrutas de ver a tu pareja teniendo relaciones con alguien más.

Es muy común que si es la primera vez que se tiene una experiencia de este tipo la relación sexual no sea completa y sólo se realice sexo oral. Este tipo de ‘swinger’ se conoce como ‘soft swap’ pues es una iniciación suave y más fácil.

Las personas solteras también son bienvenidas en la comunidad ‘swinger’ ya que tienden a organizar eventos de sexo grupal, así como tríos.

Cómo iniciarte en el mundo ‘swinger’

-La comunicación es base. Tu pareja debe saber cuáles son tus límites y con qué te sientes cómoda y con qué no. De igual forma él te debe decir lo que piensa.

–Nunca hagan nada si no están plenamente convencidos. Por ejemplo si tú no te sientes 100% cómoda de incluir una mujer más en la cama es preferible que no lo hagan pues ni disfrutarás de la experiencia y es muy probable que tengan problemas después.

-Sepan por qué lo hacen. ¿Es para enriquecer su vida sexual o para ocultar problemas más serios que tienen entre ustedes?

–No se vayan al primer bar o club ‘swinger’ que encuentren. Búsquen varios en línea y decidan cuál va más de acuerdo con sus intereses.

– Hablen con la pareja con la que se van a involucrar. Todos deben tener muy claro qué van a hacer y hasta dónde van a llegar. Asimismo deben estar de acuerdo sobre el tipo de pareja con la que se van a involucrar.

– Ten una palabra clave con tu pareja. Elijan una frase que no los delate pero que haga que el otro entienda que ya no se están sintiendo cómodos en la situación y es momento de terminar el encuentro.

– SIEMPRE usen condón.

-Controla tus celos. La primera vez que ves a tu pareja teniendo sexo con alguien más es probable que te sientas mal o incómoda. Lo mejor que puedes hacer es hablarlo contigo misma para ver si estás preparada para seguir con esta experiencia. De ser así nunca dejes de hablar de sus sentimientos con tu pareja para que lo superen juntos.

– Busquen una pareja más experimentada con la que se sientan cómodos para comenzar.

– Váyanse con calma, no quieran involucrarse en una sesión de sexo grupal la primera vez.

–Hazlo en tus cinco sentidos. Si sientes que debes estar borracha para atreverte es que en verdad no lo deseas.

-No es no. No permitas que nadie te presione para hacer algo que no quieres hacer. El objetivo es disfrutar, no volver a tu casa llena de arrepentimientos.

-Sé amigable. En un evento o bar swinger las personas van con la mentalidad abierta de experimentar, si no estás interesada dilo de la mejor manera posible.

-¡Diviértete! Si han decidido que lo van a hacer saquen los nervios por la ventana y déjense llevar por la experiencia.

Fuente: Publimetro