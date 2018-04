¿Eres fan de Superman? Seguro no conocías estas curiosidades

La primera aparición de Superman es en 1933 y no en 1938 como muchos piensan, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster aparece en el cuento ‘The Reign of the Super-Man‘, donde se trataba de un villano calvo con poderes telepáticos que quería dominar el mundo.

Siegel sin embargo re-define al personaje y en 1938 por primera vez cobra su actual identidad en la editorial DC Comics a la que le habían vendido el personaje, específicamente le conocemos en el ‘Action Comics 1‘.