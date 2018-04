Tenista canadiense lanza un mensaje en bikini contra sus detractores

La deportista Eugenie Bouchard colgó una imagen con dos fotografías suyas, la de la izquierda durante un partido de tenis, y la de la derecha posando en la playa en bikini.

La tenista canadiense Eugenie Bouchard, de 24 años, lanzó este sábado un mensaje muy directo a sus detractores a través de sus cuentas de Twitter e Instagram. Para ello la deportista colgó una imagen con dos fotografías suyas, la de la izquierda durante un partido de tenis, y la de la derecha posando en la playa en bikini, acompañadas del siguiente mensaje: “Si no te gusto cuando soy [tenista] entonces no me mereces [en bikini]”.

La publicación de Bouchard, que se hizo viral en las redes sociales al cabo de pocas horas, obtuvo un total de más de 139.000 “me gusta” en Instagram, mientras que en Twitter fue retuiteada más de 900 veces.

😅 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Apr 7, 2018 at 10:04am PDT

Fuente: RT