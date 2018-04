Canal de Sarayauta de Ribas en la desidia

Los vecinos indicaron que desde hace casi más de un año el caño no recibe mantenimiento, por lo que están preocupados ante el clima tan cambiante, donde no se sabe cuándo puedan llegar las lluvias. Señalaron que han solicitado ayuda en muchas ocasiones a los organismos encargados, pero hasta la fecha no han recibido respuestas positivas que le dé solución a este problema que los aqueja.