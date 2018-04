La PlayStation 5 no llegará hasta dentro de al menos dos años

El próximo mes de noviembre se cumplirán cinco años de la llegada al mercado de PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, todavía falta mucho más de lo que podríamos imaginar para una próxima generación de consolas de Sony, según un grupo de desarrolladores de videojuegos. La PlayStation 5 no llegará hasta al menos el año 2020.

Desarrolladores de distintos estudios de videojuegos y parte de la industria hablaron con el medio Kotaku sobre la próxima consola de Sony, hipotéticamente llamada PlayStation 5. Algunos de ellos, tras solicitar mantenerse en el anonimato, aseguraron estar relacionados con el desarrollo de la consola y los planes de Sony para su lanzamiento. Según ellos, es muy poco probable que PS5 llegue en 2019, mucho menos en 2018.

El reportaje desmiente los rumores que han sonado durante las últimas semanas de que Sony estaría preparando la presentación de su nueva consola para este mismo año. Según los desarrolladores, “Sony está estudiando el mejor momento [para lanzar PS5] en términos de hardware, aunque un movimiento de Microsoft u otro rival podría cambiar sus planes”.

Dicho de otro modo, Sony no lanzaría su próxima consola sino hasta dentro de al menos dos años, aunque la llegada de una nueva Xbox podría hacerlos acelerar sus planes. Tradicionalmente, Sony ha lanzado una nueva generación de PlayStation tras seis o siete años de la anterior, por lo que su lanzamiento en 2020 coincidiría. No obstante, la llegada de PS4 Pro (al igual que Xbox One X) dio pie a rumores de que esta generación duraría aún más de lo normal.

Fuente: gizmodo

