Luis Fonsi: Sé que hay personas hartas de escuchar “Despacito”

Aún presumiendo de un nuevo éxito en su carrera como es “Échame la culpa” y un disco en ciernes que se lanzará antes de que acabe 2018, Luis Fonsi sigue viendo subir cada día el listón de “Despacito”, la canción con el vídeo más visto de la historia en Youtube, con 5.000 millones de reproducciones

Fonsi se quita mérito en todo el asunto. “Ojalá haya ejercido una influencia positiva, pero no pretendo tomar demasiado crédito, porque la mezcla de un artista urbano con otro pop es algo que ya se ha hecho mucho. Quise escribir una canción alegre y sensual y lo demás se dio porque Dios puso su mano“, opinó.

Compañeros como Ricky Martin se quitan el sombrero ante lo conseguido, apartando la idea de competencia entre ellos. “Siempre hay excepciones, pero hay como una fraternidad de artistas. Si te va bien representando a la música latina, nos va bien a todos. Desde mi punto de vista, la música es para compartir, no para competir”, afirmó.

Le quita importancia al hecho de que la remezcla que realizó junto a Justin Bieber, nominada en la categoría de mejor canción de los Grammy anglosajones, perdiera el premio en favor de “That’s what I like”, de Bruno Mars.

“El premio no tiene nada que ver con ventas o récords. Es la opinión de la academia, que yo siempre voy a respetar, porque en la música no se tiene derecho a decir: Esta me gusta más que esta. Además, Bruno Mars es uno de mis artistas favoritos y nunca diré que mis canciones son mejores que las suyas”, aseguró.