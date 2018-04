Nacho sorprende a seguidores con su nuevo tatuaje

Entiendo que hay muchas personas que no les gusta este tipo de arte corporal; cualquier opinión es aceptable pero a pesar de la perspectiva, algo que debemos tener muy claro es que no es la piel ni la raza ni el vestido ni la religión ni la ideología política ni la clase económica ni la sexualidad entre otras tantas distinciones que puedo nombrar, lo que determina el carácter, las actitudes o aptitudes de una persona. Los peores personajes de la historia se han vestido de saco, corbata y quizás no tengan ni una raya de tinta en su cuerpo pero han proporcionado la información necesaria para que los historiadores plasmen con tinta indeleble las atrocidades de las que han sido parte; esa tinta no quiero probarla jamás. Adoro los tatuajes con sentido y significado. Soy amante del arte en toda su expresión y me enorgullece haber puesto mi piel a la orden de una talentosa venezolana que hoy reside en Barcelona, España: @SARAIDMONTANER / Santi es el tercero de mis hijos que me tatúo, solo me falta Matías y le toca esperar 5 años. No puedo estar más contento con el resultado. Gracias @saraidmontaner eres la viva muestra de que las mujeres lo hacen todo mejor. ❤️🇪🇸🇻🇪😍

