Después de revelarse que Facebook había estado borrando secretamente algunos mensajes de Mark Zuckerberg en Messenger de las conversaciones de los destinatarios “por cuestiones de seguridad”, la compañía, que está en el foco de todas las miradas durante los últimos días, entona el mea culpa y asegura que implementarán una herramienta para que todos los usuarios puedan hacerlo.

Desde que comenzara a rodar el escándalo de Cambridge Analytica no ha pasado un solo día en el que no se haya tenido constancia de algún nuevo hecho que descubría otra mala práctica por parte de la red social que se añadía a las ya muchas anteriores.

Este asunto de los mensajes, no obstante, parece ser incluso el menor de todos ellos si se tiene en cuenta que ayer mismo se revelaba otro suceso decididamente más preocupante acerca de Messenger.

Tú también podrás ser Zuckerberg

Facebook, por tanto, permitirá a todos borrar sus mensajes enviados tanto de la propia conversación como de la del receptor, eliminado por completo el rastro del mismo. Desde la compañía han asegurado que se trata de una función que ya habían discutido en ocasiones anteriores, aunque no haya llegado a hacerse efectiva (al menos, no de manera pública). ¿Cuándo llegará? Evidentemente, no se sabe, puesto que ha sido una decisión tomada sobre la marcha como medida paliativa. Tardaremos unos pocos meses en verlo implementado, siendo optimistas.

Fuente: Farandi