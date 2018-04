Marvel Studios ya dio una primera proyección de Infinity War

El próximo 27 de abril, será el día en que veremos por primera vez a los superhéroes más poderosos del planeta reunidos para luchar contra Thanos en Infinity War.

Muchos fanáticos están con las expectativas por las nubes, ya que creen que podría ser una de las grandes películas del 2018. Sin embargo, algunos medios ya han podido ver 30 minutos de metraje del filme dirigido por los hermanos Joe Russo y Anthony Russo.

Disney ya ha comenzado con la promoción de la cinta y eso implica que los actores y realizadores lleven a cabo entrevistas. Para realizarlas, el estudio tiene que realizar pases para la prensa, pero después de la carta de los hermanos Russo en la que adelantaban que no se proyectaría la película en su totalidad para evitar ‘spoilers’ se han decantado por mostrar material seleccionado del filme.

Por ello, Digital Spy ha acudido a uno de esos pases y ya ha compartido a través de su cuenta de Twitter su reacción.

We’ve just seen 30 mins of #AvengersInfinityWar. Can’t say too much but it’s way ambitious, it’ll switch tones between different groups (the Guardians sequence had a very different, look, feel and soundtrack to the New York scenes) and it’s going to be funny. Still no Hawkeye! pic.twitter.com/FehX5anmB9

— Digital Spy Film (@digitalspyfilm) April 5, 2018