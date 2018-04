Joe Jonas anuncia su boda con una princesa de “Game of Thrones”

Después de la pelea con sus ‘brothers’ vieron a Joe Jonas haciendo el amor y no la guerra con su guapa Blanda Eggenschwiler. Se agarraron a beso y beso y beso… ¿y sus hermanos? Más videos de Chismes aquí.

Después de la pelea con sus ‘brothers’ vieron a Joe Jonas haciendo el amor y no la guerra con su guapa Blanda Eggenschwiler. Se agarraron a beso y beso y beso… ¿y sus hermanos? Más videos de Chismes aquí. Grosby Group. Prohibida su reproducción.

Entre las exnovias de Jonas, de 28 años, se cuentan Demi Lovato, Gigi Hadid y Taylor Swift. Desde el pasado otoño, se dio el flechazo con Sophie Turner, de 21 y los fotógrafos han documentado cada paso de la pareja, desde Nueva York a Londres, ciudad a la que el joven viajó para conocer a los padres de la que es ahora su prometida.

Entre los dos suman más de 13 millones de seguidores en redes y sus fans ya les han adjudicado hasta su propio acrónimo, Jophie. Ellos, sin embargo, prefieren mantener un perfil bajo y no acostumbran hacer declaraciones. Joe no ha ido mucho más allá de admitir que “hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz”. Apenas ha publicado fotos de Jonas en la Red.