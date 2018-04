Conoce el impacto del “redondeo” de la reconversión en la economía venezolana

Algunos economistas califican como “inviable y poco efectiva” el proceso de reconversión monentaria que se aplicará en el país el próximo 4 de junio, pues a juicio de los expertos “la eliminación de los tres ceros a la moneda y la aplicación del redondeo disparará la hiperinflación y tendrá un severo impacto en los precios de bienes yservicios”.

“El cambiar el cono monetario no tiene nada que ver con el control de la hiperinflación; si bien es una medida que hace falta porque ya se hace inmanejable la cantidad de ceros (…) no se ataca lo que nos trajo hasta acá. Probablemente en un año podríamos estar en el mismo ciclo, porque se está atacando la consecuencia y no las causas”, explicó Henkel García, director de Econométrica.