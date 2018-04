Una delegación del Parlamento Europeo visitará Colombia para analizar un plan de ayuda ante la crisis migratoria venezolana, con miles de personas que huyen de la dura situación socio-económica del país, dijo este miércoles en Panamá el eurodiputado español, Ramón Jáuregui, reseñó AFP.

El representante europeo indicó que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió que una delegación de la eurocámara visite Cúcuta, la mayor ciudad colombiana en la frontera con Venezuela.

“Yo espero que (…) podamos visitar esas zonas con el objeto de planificar una ayuda humanitaria muy importante a Colombia para que atiendan a ese flujo migratorio”, declaró Jáuregui en conferencia de prensa.

Según este diputado del Partido Socialista Obrero español (PSOE), la delegación europea también visitaría alguna población brasileña que recibe migrantes venezolanos pero no especificó cuál.

Millares de venezolanos han huido de su país por las dificultades sociales y económicas que enfrentan, unos 550.000 de ellos a Colombia, donde las autoridades migratorias calculan que al finalizar el año la cifra ascenderá a un millón de personas.

“Europa va a desarrollar un plan de ayuda importante con esos lugares porque creemos que la ayuda humanitaria en estos casos es fundamental”, sostuvo Jáuregui, quien participa en Panamá en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

“La crisis venezolana no solo es democrática, sino humanitaria. Casi cuatro millones de venezolanos han huído del país. No sé cómo (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro puede explicar esto, no lo entiendo”, cuestionó Jáuregui.

Fuente:El Nacional