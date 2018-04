Nacho le manda a decir al Saime que ya tiene pasaporte

El cantante venezolano Nacho, que se ha mostrado en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, recibió un documento de viaje para refugiados por parte de Estados Unidos, después de fracasar en sus esfuerzos para renovar su pasaporte en Venezuela, anunció hoy el músico a través de las redes sociales.

“Avísenle al infame personaje del Gobierno que controla la identidad de todos los venezolanos en el Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) que lo que él no me dio en Venezuela, me lo dio el Gobierno de los Estados Unidos”, explica el cantautor en Instagram.