Con el pasar de los días se acentúa el problema de transporte público en la ciudad, aunado a las peripecias que deben vivir los usuarios que vienen de otros municipios como Libertador, Mario Briceño Iragorry, Francisco Linares Alcántara y Mariño, entre otros.

Los usuarios deben madrugar para poder tomar el primer autobús, aunque esto no se cumple del todo, pues gracias a la delincuencia los conductores han optado por no salir a trabajar tan temprano, aunque la inseguridad no tiene horario.

Otro tema es la escasez de unidades que se muestra a diario, desde el Frente Unido de Transporte (FUT), a través de la voz de Elpidio Mora, se conoció que sólo el 10 por ciento de las unidades de transporte está en funcionamiento.

Y así lo reiteran los usuarios, quienes pasan varias horas esperando una unidad ya sea para salir de su casa a su trabajo o para regresar. En cuanto al tema del pasaje se conoció que durante la Semana Santa cobraron “lo que quisieron”, pero ya desde ayer cobraban los mismos Bs. 3.000 establecidos.

Jesús Guarirapa, usuario, señaló que a pesar de que tenía poco tiempo en la parada del Terminal, “hay menos unidades cada día, están cobrando lo que quieren, yo vengo de Palo Negro y allá cobran 4.000 bolívares y acá cobran 3.000 bolívares”.

Por su parte, Pedro Rodríguez señaló que las unidades que están laborando no se detienen en todas las paradas, pues en una o dos ya se llenan de pasajeros, por lo que se tardan mucho más cada vez”.

Se espera que en las próximas horas desde el Consejo Municipal de Girardot y otras instituciones se generen respuestas a los usuarios en el tema del transporte público, pues la baja de asistencia en las empresas y escuelas ha sido notable.

