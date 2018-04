Leo Messi, estrella argentina del FC Barcelona, concedió antes del España-Argentina una entrevista a la revista editada por la FEF de la que el diario ‘AS’ se ha hecho eco este lunes.

En la entrevista, muy extensa, Leo Messi habla de su presencia en el Mundial de Rusia 2018, de la selección española, a la que al final no pudo enfrentarse, y de su futuro como futbolista profesional.

Estos son algunos de los extractos de esta entrevista:

España

“Hizo una fase de clasificación muy buena, es claramente una de las candidatas al título. El nivel de los jugadores es espectacular y siempre es un rival a batir para el resto de selecciones. En Brasil quedaron fuera antes de lo previsto, pero seguro que en Rusia van a estar peleando hasta el final”.

La final del Mundial entre España y Argentina

“Eso querría decir que Argentina está en la final y, por lo tanto, lo firmaría ya mismo. Sería un partido especial, llevo mucho tiempo viviendo aquí y conozco bien a los jugadores, tengo amigos en la Selección española, así que veremos. ¡Ojalá se dé… pero siempre y cuando gane Argentina!”.

Favoritas en el Mundial

“¿Brasil, Alemania o España? Seguro que esas tres selecciones son de las mejores del Mundial, pero hay muchas otras que también pueden ganarlo. No habrá partidos fáciles”.

Imagen para las nuevas generaciones

“Me considero un jugador más. Al final, cada jugador es diferente y tiene sus propias características. A mi también me motiva enfrentarme a otros grandes jugadores. Se trata de competir de una manera deportiva y de aprender siempre de cada partido y de cada rival”.

La Liga

No creo que la Liga Santander sea del dominio de dos o tres equipos. Es obvio que tanto nosotros como el Real Madrid solemos estar compitiendo por la ella todos los años, pero hemos visto al Atlético ganarla también hace unas temporadas y cada año hay varios equipos que están arriba luchando por el campeonato y por meterse en Europa. El listón está cada vez más alto”.

Su futuro profesional

“¡Esa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo! ¡Ojalá que sean unos cuantos más! Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles… Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol; quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará”.

Fuente: As.com