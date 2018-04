Al menos dos muertos en colisión de dos aviones en EE.UU.

El forense del condado de Grant, Chris Butche, precisó que el accidente se produjo entre una avioneta privada y un avión más grande, recoge FOX 59. Producto del impacto, la avioneta se encendió en llamas, mientras la otra aeronave perdió la cola.

Lea también: (Sismo de 6,8 sacude Bolivia sin causar daños)

Here's another look at the crash. https://t.co/6kyPICHfUT pic.twitter.com/uZBfarp0ce

— FOX59 News (@FOX59) April 2, 2018