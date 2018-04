NASA prueba paracaídas para futura misión a Marte

Desde la isla Wallops, en la costa este del estado de Virginia, NASA envió el cohete a las 12.20 (16.20 GMT), como estaba previsto, dos minutos después del lanzamiento, este alcanzó una altitud de 50 kilómetros y el paracaídas logró desplegarse sin inconvenientes.

La carga del cohete se sumergió en el Océano Atlántico, a unos 65 kilómetros de la isla de Wallops.

Esta tarde científicos e ingenieros de la NASA recuperarán ese contenido vertido en el océano para analizar los detalles del lanzamiento y evaluar su éxito.

NASA inició en 2012 un programa que tiene como objetivo el lanzamiento de un vehículo de exploración a Marte en el año 2020.

The ASPIRE mission launched at 12:19 this afternoon, successfully conducting a test of a parachute that one day may be used on Mars. More photos of this launch can be found on the NASA Wallops Instagram page. pic.twitter.com/RXjJ5aZ20r

— NASA Wallops (@NASA_Wallops) March 31, 2018