43 cuerpos han sido entregados a familiares en PoliCarabobo

Desde los calabozos de la comandancia General de la Policía de Carabobo, 43 cuerpos han sido entregados este jueves a sus familiares, luego del motín ocurrido en horas de la madrugada de este martes, y que dejó como saldo 68 personas fallecidas. Otros 25 están en proceso de reconocimiento.

Una comisión será activada para que se realicen las averiguaciones correspondientes, junto a tres fiscales regionales y uno nacional para investigar las causas que originaron el hecho.

La ciudadana, Carmen Valera, pariente de uno de los reclusos dijo que, “hay madres que no sabemos nada, no nos dan información, yo estoy esperando desde las seis de la mañana que me entreguen la cédula de mi sobrino ya que aún lo tengo en la funeraria”.