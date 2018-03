Se vendieron pocos trajes morados en el Eje Este

Este año, según comerciantes del Eje Este del estado Aragua, los trajes morados para pagar promesas el Miércoles Santo nuevamente se quedaron “fríos”, pues los ciudadanos no los están adquiriendo como en años anteriores.

En una visita realizada por el rotativo por algunas tiendas de esta índole, se conoció que muchos locales están vendiendo la mercancía que les quedó del año pasado, pues en el presente se les hizo imposible invertir en una mercancía que no tendrá salida.

“Estoy vendiendo las túnicas que me sobraron del año pasado, ya que no es rentable para mí, que soy creadora y vendedora. Si ahorita dependiendo del tamaño las tengo en 300 mil bolívares, no me quiero imaginar haciéndolas ahorita que debo poner un precio de hasta un millón, por el costo de las telas”, señaló Mary Monteagudo.

(Lea también:Por las nubes precios de pescado, chigüire y babo)

En el mismo sentido, Monteagudo agregó que, pese a que los precios son accesibles, eso no incrementa las ventas; “en comparación con años anteriores este ha sido pésimo, antes vendía hasta dos docenas, ahora lo que he vendido son tres o cuatro y ya es Miércoles Santo. Será seguir sacando la mercancía el año que viene. Dios proveerá”, dijo.

Ante el estancamiento, al parecer los tradicionales trajes morados serán los ausentes en la procesión en honor al Nazareno que se realiza esta noche.

DANIEL MELLADO| elsiglo

fotos| ENRIQUE SILVA

elsiglocomve elsiglotv