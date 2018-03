Elon Musk revela “accidentalmente” la contraseña del wifi de Starlink

El fundador de la compañía estadounidense SpaceX, Elon Musk, publicó “accidentalmente” en la red social Twitter, la supuesta contraseña del servicio de Internet que ofrecerá esta compañía: Starlink.

Los comentarios de Musk hacen referencia a los primeros dos satélites del proyecto Starlink, Tintin A y B, que comenzarán a funcionar en las próximas horas y se convertirán en la base operacional de una red de 4.425 satélites, ubicados en 83 posiciones distintas en la órbita con el fin de proveer Internet a todo el mundo.

Tintin A & B will attempt to beam “hello world” in about 22 hours when they pass near LA

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018