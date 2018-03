Henri Falcón: El pueblo es garantía para derrotar la mentira

Escoltado por un puñado de simpatizantes, el candidato presidencial, Henri Falcón, visitó Petare, uno de los barrios más grandes de toda Venezuela y Latinoamérica .

Con una vieja camioneta amarilla con parlantes, muchos fueron los habitantes que lo saludaron, mientras Falcón visitaba las empinadas y angostas calles de este lugar.

“En Petare caminando juntos, trabajando para convocar las almas y fortalecer el espíritu de los protagonistas del cambio. Caminando por estas calles con estos venezolanos me queda claro que no podrán vencernos porque no sabemos rendirnos. #GraciasPetare #ComprometidoConVenezuela”, escribió Falcón a través de su cuenta personal de Twitter.

El también militar retirado informó que después de este encuentro, continuará su gira nacional por los llanos venezolanos “para demostrar que solo el pueblo es garantía para derrotar la mentira y evitar que el gobierno acabe con Venezuela”.

