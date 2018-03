Gregory Infante ya viste uniforme de los Medias Blancas de Chicago

“Primero que nada muy contento por la oportunidad de estar en otra temporada con Chicago”, dijo Gregory Infante en una entrevista concedida a Rafael Bastidas, miembro del equipo editorial de las Mayores.com.

“Hacer el equipo fue una sorpresa. Cuando el manager (Rick Rentería) me llamó a la oficina y me dijo: “Gregorio no me dice Gregory necesito hablar contigo y se quedó callado un buen rato, pensé que me habían bajado. “Porque todo al que llaman es para eso”. Pero nada, no me iba a dar por vencido, nunca me voy por vencido. Gracias a Dios era para decirme que me quedé. Muy contento y agradecido”.