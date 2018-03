Extraña silueta en Júpiter es captada por la NASA

¿Somos los únicos seres vivos en el Universo? Esa ha sido siempre una pregunta que genera debate y fascinación para cualquier ser humano. Sin embargo, desde hace varios años, la NASA ha comenzado a redoblar esfuerzos para enviar misiones espaciales a lo más profundo del Universo para ver si cabe la posibilidad que haya vida en otros planetas.

Sin embargo, en estos días, la sonda espacial Juno, que realizad una misión en Júpiter, captó un descubrimiento que ha puesto en zozobra a todos los científicos de la NASA y a muchos usuarios en las redes sociales.

La silueta fue captada en el Cinturón Templado del Sur (STB, por sus siglas en inglés). Las dos fotos fueron captadas sucesivamente cuando la sonda se encontraba sobre a una distancia de 13,604 y de 30,970 kilómetros sobre las nubes del planeta.

Las imágenes fueron procesadas por el científico Björn Jónsson, quien destacó la figura como un “fantasma”, dándole el nombre de “Ghost STB” (“Fantasma STB” en inglés) y publicándola en la cuenta de Twitter de la sonda Juno, causando la sensación en las redes sociales y dando paso a muchos comentarios sobre la posible existencia de vida en el Universo.

La misión Juno inició el pasado año 2011 y se espera que haga giros completos en Júpiter para recoger datos de ese planeta, recogiendo información para entender la evolución de algunos planetas y de las sustancias que los componen.

I ain’t afraid of no ghosts 👻

This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6E pic.twitter.com/7KTTAeY4sD

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) March 23, 2018